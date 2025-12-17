L’indagine del Mossad sugli attentati a Sydney rivela un inquietante radicamento dell’antisemitismo in Occidente. La presenza del servizio segreto israeliano nelle indagini sull’attacco di Bondi Beach, durante Hanukkah, solleva interrogativi sulla normalità di questa partecipazione e sulla percezione del fenomeno antisemita nel contesto internazionale. Un fenomeno che richiede una riflessione profonda sulle dinamiche di odio e intolleranza ancora presenti nel mondo moderno.

Oltre all’influenza politica che Israele esercita nei Paesi dell’Alleanza Atlantica, il fatto che molti trovino normale che il Mossad, servizio segreto israeliano, partecipi alle indagini sull’attacco antisemita avvenuto a Bondi Beach, a Sydney, durante la celebrazione di Hanukkah, dove la comunità ebraica locale era riunita, non può essere considerato normale. L’Australia è lo Stato in cui il crimine è avvenuto: spetta esclusivamente alle autorità locali investigare. Israele non ha alcun ruolo legittimo nella gestione della sicurezza australiana, eppure la notizia della partecipazione del Mossad viene riportata come se fosse naturale, senza alcuna critica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

