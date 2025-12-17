Anche Camporini lascia Limes | C’è gente schierata con Mosca
Camporini annuncia la sua uscita da Limes, sottolineando come all’interno della rivista si trovino figure schierate con Mosca. La decisione deriva da divergenze di vedute e dalla presenza di membri considerati troppo vicini alla linea russa, suscitando riflessioni sul clima interno e sui rapporti tra gli intellettuali e le tematiche di attualità internazionale.
Addio Limes. "Ho deciso di andarmene, di lasciare il Consiglio scientifico della rivista". Perché? "C'è gente che definire schierata con Mosca è un eufemismo, nel senso che sono dei trainan.
