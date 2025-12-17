Anche Camporini lascia Limes | C’è gente schierata con Mosca

Camporini annuncia la sua uscita da Limes, sottolineando come all’interno della rivista si trovino figure schierate con Mosca. La decisione deriva da divergenze di vedute e dalla presenza di membri considerati troppo vicini alla linea russa, suscitando riflessioni sul clima interno e sui rapporti tra gli intellettuali e le tematiche di attualità internazionale.

Addio Limes. “Ho deciso di andarmene, di lasciare il Consiglio scientifico della rivista”. Perché? “C’è gente che definire schierata con Mosca è un eufemismo, nel senso che sono dei trainan. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. Ilfoglio.it

camporini lascia limes c8217232Il Generale Camporini lascia Limes per dedicarsi al Diritto Internazionale - Il Generale Camporini si separa da Limes per motivi etici connessi al diritto internazionale. notizie.it

Camporini lascia Limes: "Sull’Ucraina posizioni da sempre discutibili. Ma ora la deriva verso Mosca...". Ecco i veri motivi della rottura - Intervista a Vincenzo Camporini, generale ed ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e della difesa ... affaritaliani.it

