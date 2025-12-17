Anche Camporini lascia Limes | C’è gente schierata con Mosca

Camporini annuncia la sua uscita da Limes, sottolineando come all’interno della rivista si trovino figure schierate con Mosca. La decisione deriva da divergenze di vedute e dalla presenza di membri considerati troppo vicini alla linea russa, suscitando riflessioni sul clima interno e sui rapporti tra gli intellettuali e le tematiche di attualità internazionale.

Camporini lascia Limes: "Sull'Ucraina posizioni da sempre discutibili. Ma ora la deriva verso Mosca...". Ecco i veri motivi della rottura - Intervista a Vincenzo Camporini, generale ed ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare e della difesa

Anche il generale Camporini lascia 'Limes': "Non difende il diritto internazionale"

Anche il generale Camporini lascia 'Limes': "Non difende il diritto internazionale" (Adnkronos) - Dopo l'uscita di Federigo Argentieri, Franz Gustincich e Giorgio Arfaras dai comitati di Limes - rivelata da Adnkronos con un'intervista ad Argentieri - anche il gener

