Ance Puglia | Contessa vicepresidente con delega alla Transizione Ecologica

Angelo Contessa, presidente di Ance Brindisi, è stato nominato vicepresidente regionale di Ance Puglia, con delega alla Transizione Ecologica. La nomina rafforza l’impegno dell’associazione nel promuovere iniziative sostenibili e innovative nel settore delle costruzioni nella regione.

BRINDISI - Angelo Contessa, presidente di Ance Brindisi, è stato nominato vicepresidente regionale di Ance Puglia con delega alla Transizione ecologica. La nomina è avvenuta nel quadro di una fase di forte coesione interna dell’associazione, come emerso chiaramente nel corso dell’assemblea. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

