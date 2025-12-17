Ance Puglia | Contessa vicepresidente con delega alla Transizione Ecologica
Angelo Contessa, presidente di Ance Brindisi, è stato nominato vicepresidente regionale di Ance Puglia, con delega alla Transizione Ecologica. La nomina rafforza l’impegno dell’associazione nel promuovere iniziative sostenibili e innovative nel settore delle costruzioni nella regione.
