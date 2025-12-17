Ana Mena il bacio pubblico con Óscar Casas al gala Billboard Starlite

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il gala Billboard Starlite, Ana Mena e Óscar Casas hanno condiviso un gesto speciale, scambiandosi un bacio pubblico. La coppia, formata circa un anno fa, ha confermato nuovamente il loro legame con questa dolce dimostrazione d’affetto al termine dell'evento.

ana mena il bacio pubblico con 211scar casas al gala billboard starlite

© Ildifforme.it - Ana Mena, il bacio pubblico con Óscar Casas al gala Billboard Starlite

La coppia Ana Mena Oscar Casas si era creata un anno fa ma oggi ancora una conferma del loro amore: i due si sono scambiati un bacio al termine della serata di gala Billboard Starlite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: Galà dello sport: online l'avviso pubblico per segnalare risultati sportivi

Leggi anche: Stéphanie di Monaco torna in pubblico: abito da sera alla serata di gala organizzata da sua figlia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

ANA MENA E ROCCO HUNT CANTANO UN BACIO ALLIMPROVVISO con PATRIZIO MORELLATO

Video ANA MENA E ROCCO HUNT CANTANO UN BACIO ALLIMPROVVISO con PATRIZIO MORELLATO

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.