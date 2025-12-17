Ana Mena il bacio pubblico con Óscar Casas al gala Billboard Starlite

Durante il gala Billboard Starlite, Ana Mena e Óscar Casas hanno condiviso un gesto speciale, scambiandosi un bacio pubblico. La coppia, formata circa un anno fa, ha confermato nuovamente il loro legame con questa dolce dimostrazione d’affetto al termine dell'evento.

