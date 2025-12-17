Ana Mena il bacio pubblico con Óscar Casas al gala Billboard Starlite
Durante il gala Billboard Starlite, Ana Mena e Óscar Casas hanno condiviso un gesto speciale, scambiandosi un bacio pubblico. La coppia, formata circa un anno fa, ha confermato nuovamente il loro legame con questa dolce dimostrazione d’affetto al termine dell'evento.
La coppia Ana Mena Oscar Casas si era creata un anno fa ma oggi ancora una conferma del loro amore: i due si sono scambiati un bacio al termine della serata di gala Billboard Starlite. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
