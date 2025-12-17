Amsef verso la vendita Le paure dei sindacati | Trenta dipendenti futuro appeso al filo

L'amministrazione di Amsef si prepara alla vendita, sollevando timori tra i sindacati. In un clima di tensione, i rappresentanti dei lavoratori esprimono preoccupazioni sul futuro dei trenta dipendenti coinvolti, evidenziando un quadro di incertezza e apprensione dopo un incontro complesso.

È il day after di un incontro piuttosto teso. Ancora una volta, a parlare, sono i lavoratori. Anzi, i rappresentanti sindacali. Al centro della missiva c’è l’affaire Amsef. L’altro giorno si è tenuto il confronto tra dipendenti dell’azienda di onoranze funebri e i vertici delle partecipate Giacomo Gelmi (Amsef) e Luca Cimarelli (Ferrara Tua) che detiene la partecipazione pubblica. La preoccupazione, tra i lavoratori, è palpabile. "Leggiamo dai quotidiani, come un fulmine a ciel sereno, che il Comune ha annunciato la volontà di vendere Amsef e che in questi giorni la decisione verrà approvata in Consiglio – inizia così il documento firmato dalle Rsu di Ferrara Tua e Afm-Farmacie comunali –. Ilrestodelcarlino.it

