amiata e concessioni geotermiche il tar respinge i ricorsi dei comitati

Il Tar della Toscana ha respinto i ricorsi dei comitati contro il rinnovo delle concessioni geotermiche nella regione. Le ordinanze emesse chiariscono l’atteggiamento del tribunale nei confronti delle azioni legali volte a bloccare o contestare le attività di sfruttamento geotermico nell’area dell’Amiata.

Il tribunale amministrativo della Toscana (Tar Regionale) ha pubblicato ieri due ordinanze in cui che respingono e in parte dichiarano inammissibile i ricorsi presentati contro il rinnovo delle concessioni minerarie che sottendono la coltivazione della attività geotermica in Toscana. Una notizia accolta con particolare soddisfazione - seppur con legittima cautela - dall’amministrazione comunale di Piancastagnaio che del progetto geotermico è partner attivo con la realizzazione di attività a lungo termine che coinvogeranno nel corso degli anni l’intero paese in una cresciuta economica ed energetica. Lanazione.it

