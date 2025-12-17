Massimo Ambrosini ha espresso grande ammirazione per l’Inter, sottolineando la qualità del gioco della squadra. L’ex centrocampista ha anche commentato le prestazioni di Lautaro Martinez, evidenziando un episodio importante durante la sfida contro il Genoa. Il suo apprezzamento conferma la convinzione nel valore e nella forza del team nerazzurro.

© Internews24.com - Ambrosini elogia l’Inter: «Gioca bene a pallone. Lautaro a Genova ha fatto questo»

Inter News 24 L’ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha elogiato l’Inter e ha parlato di Lautaro, che nel match con il Genoa ha fatto questa cosa. Massimo Ambrosini ha parlato al podcast Elastici dell’Inter e di Lautaro Martinez. L’INTER – « Gol del Genoa errore dei due difensori, forse sia col Napoli che col Genoa Sommer poteva fare qualcosa di più. C’è un dato che mi rimane in testa, la sequenza lunga di passaggi che è indice di una squadra che gioca e si muove bene. Oltre al recupero palla, avere una squadra che gioca bene a pallone senza avere dribblatori è una cosa importante. » LAUTARO – « La sensazione che dà l’Inter, quella ferocia agonistica è incarnato dal proprio capitano. 🔗 Leggi su Internews24.com

