Amadeus il ritorno in Rai si fa più concreto C’è lo zampino di Fiorello

Dopo due anni di assenza, Amadeus si prepara a tornare in Rai, alimentando entusiasmo e curiosità tra il pubblico. La sua presenza si fa sempre più concreta, con indiscrezioni che puntano a un ritorno deciso. La sorpresa? Fiorello avrebbe avuto un ruolo decisivo in questa ripresa, rendendo il ritorno ancora più atteso e speciale.

Amadeus pronto a tornare in Rai. A due anni dal clamoroso addio che ha lasciato tutti alquanto perplessi. Il conduttore cercava nuovi stimoli altrove ma ora, dopo un’esperienza tutt’altro che memorabile a Warner Bros.Discovery, starebbe valutando di tornare a casa. Nell’azienda che più di tutte ha segnato la sua carriera sul piccolo schermo. E ad aiutarlo ci sarebbe un amico speciale, un amico fraterno: Fiorello. Cosa c’è di vero sul ritorno di Amadeus in Rai. Da settimane si mormora di un ritorno in Rai di Amadeus e ora, secondo quanto scrive Dagospia, questo rientro si starebbe facendo ogni giorno sempre più concreto. 🔗 Leggi su Dilei.it

