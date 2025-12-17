Amadeus Discovery lo respinge indietro | si riaprono le porte in Rai

Le porte della Rai si riaprono per Amadeus, mentre Discovery lo respinge, segnando un possibile ritorno nel 2027. Tra conferme e smentite, il conduttore sembra pronto a tornare in tv, accolto con entusiasmo da Fiorello e dal primo canale pubblico. Un nuovo capitolo si apre nel panorama televisivo italiano, tra attese e sorprese.

Il 2027 è l'anno del ritorno: Discovery rispedisce indietro Amadeus. Il primo canale e Fiorello lo accolgono a braccia aperte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

amadeus discovery respinge indietroAmadeus torna in Rai? Fiorello e Coletta spingono, ma l'azienda è diva in due - Le voci di una clamorosa marcia indietro, rilanciate da «Dagospia», si rincorrono da tempo. msn.com

