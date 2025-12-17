Amadeus Discovery lo respinge indietro | si riaprono le porte in Rai
Le porte della Rai si riaprono per Amadeus, mentre Discovery lo respinge, segnando un possibile ritorno nel 2027. Tra conferme e smentite, il conduttore sembra pronto a tornare in tv, accolto con entusiasmo da Fiorello e dal primo canale pubblico. Un nuovo capitolo si apre nel panorama televisivo italiano, tra attese e sorprese.
Il 2027 è l'anno del ritorno: Discovery rispedisce indietro Amadeus. Il primo canale e Fiorello lo accolgono a braccia aperte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Sanremo 2027: si riaprono le porte per Amadeus
Leggi anche: Acerbi Inter, si riaprono le porte della Nazionale: decisivo questo fattore
Amadeus torna in Rai? Fiorello e Coletta spingono, ma l'azienda è diva in due - Le voci di una clamorosa marcia indietro, rilanciate da «Dagospia», si rincorrono da tempo. msn.com
Il futuro televisivo di Amadeus sembra oscillare verso un ritorno alla Rai, con una possibilità per la direzione artistica di Sanremo 2027. #Amadeus #Sanremo2027 #Sanremo #Nove #Discovery - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.