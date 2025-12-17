Amadeus Discovery lo respinge indietro | si riaprono le porte in Rai

Le porte della Rai si riaprono per Amadeus, mentre Discovery lo respinge, segnando un possibile ritorno nel 2027. Tra conferme e smentite, il conduttore sembra pronto a tornare in tv, accolto con entusiasmo da Fiorello e dal primo canale pubblico. Un nuovo capitolo si apre nel panorama televisivo italiano, tra attese e sorprese.

Il futuro televisivo di Amadeus sembra oscillare verso un ritorno alla Rai, con una possibilità per la direzione artistica di Sanremo 2027. #Amadeus #Sanremo2027 #Sanremo #Nove #Discovery - facebook.com facebook

