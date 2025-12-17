Alzheimer le proposte di Casati Pd | Serve potenziare i servizi e rivedere le tariffe

Davide Casati del PD propone di potenziare i servizi per l’Alzheimer e le demenze, con particolare attenzione ai servizi residenziali, domiciliari e ai Centri Diurni Integrati. La sua iniziativa mira a rafforzare la rete di assistenza e a rivedere le tariffe, per garantire un supporto più efficace alle persone colpite e alle loro famiglie.

Bergamo. Potenziare i servizi residenziali e domiciliari per la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza e rafforzare la rete dei Centri Diurni Integrati (Cdi): è quanto chiedono gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati al bilancio di previsione da Davide Casati, consigliere regionale del Partito Democratico, capodelegazione in Commissione IX Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia. “In Lombardia – spiega Casati – si stimano oltre 190 mila persone affette da demenza, cui si aggiungono circa 160.000 cittadini con decadimento cognitivo lieve. Dietro questi numeri ci sono famiglie e caregiver che spesso affrontano da soli un carico assistenziale enorme, senza un adeguato sostegno economico e con un sistema pubblico che fatica a garantire risposte tempestive ed efficaci”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

