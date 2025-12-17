Alzheimer e cancro ai polmoni 3 milioni per la ricerca Unimore
L’Università di Modena e Reggio Emilia ha ottenuto quasi tre milioni di euro nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza, destinato a finanziare progetti di ricerca di alto livello. La somma sarà dedicata allo studio di Alzheimer e cancro ai polmoni, contribuendo a avanzare le conoscenze e le potenzialità terapeutiche in questi settori.
L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia si è aggiudicata quasi tre milioni di euro nella terza edizione del Fis - Fondo italiano per la scienza, il bando promosso dal ministero dell’Università e della ricerca per sostenere progetti di ricerca di eccellenza. A ottenere il finanziamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Cura e ricerca, Gilead assegna 1,3 milioni a 63 iniziative
Leggi anche: Ricerca: bandi Gilead, 1,3 milioni a 63 progetti per la salute del Paese
La prevenzione del tumore ai polmoni
Cancro al polmone. Un’importante via libera dalla Ue - La Commissione europea ha approvato tislelizumab in combinazione con chemioterapia a base di platino come trattamento neoadiuvante, seguito da tislelizumab in monoterapia come trattamento adiuvante, ... quotidiano.net
Cancro al polmone, studiata una nuova terapia combinata: “Rende operabili i casi avanzati” - Un nuovo approccio terapeutico – con una combinazione specifica di chemio e immunoterapia – sembra aprire nuove strade nella cura del tumore al polmone in stato avanzato. quotidiano.net
Il virus dell’herpes potrebbe essere coinvolto nello sviluppo dell’Alzheimer. Un nuovo studio rafforza un’ipotesi sempre più inquietante. Ecco cosa hanno scoperto i ricercatori: https://fanpa.ge/ZFI6m - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.