Alzheimer e cancro ai polmoni 3 milioni per la ricerca Unimore

L’Università di Modena e Reggio Emilia ha ottenuto quasi tre milioni di euro nel terzo bando del Fondo Italiano per la Scienza, destinato a finanziare progetti di ricerca di alto livello. La somma sarà dedicata allo studio di Alzheimer e cancro ai polmoni, contribuendo a avanzare le conoscenze e le potenzialità terapeutiche in questi settori.

L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia si è aggiudicata quasi tre milioni di euro nella terza edizione del Fis - Fondo italiano per la scienza, il bando promosso dal ministero dell’Università e della ricerca per sostenere progetti di ricerca di eccellenza. A ottenere il finanziamento. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

