Alunni foggiani a lezione da Thor il cane che ' insegna' a vedere con il naso e a relazionarsi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 17 dicembre, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura di Foggia hanno partecipato a un’attività educativa dedicata agli animali, con l’evento speciale in cui il cane Thor ha illustrato come si possa imparare a vedere con il naso e migliorare le relazioni attraverso l’interazione con gli animali.

Immagine generica

Questa mattina, mercoledì 17 dicembre, gli spazi del plesso Altamura dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura di Foggia si sono animati di curiosità e apprendimento con un’iniziativa speciale di sensibilizzazione nei confronti degli animali pensata per gli studenti della scuola. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Sindaco di sinistra eletto grazie ai voti del suo cane: le schede col nome “Thor” per i giudici sono valide

Leggi anche: A passeggio con il cane, un uomo la colpisce e le spacca il naso

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Alunni on the road. Lezione sul campo con i soccorritori - Si è conclusa con entusiasmo e un riscontro estremamente positivo l’edizione 2025 del progetto... ilgiorno.it

Alunni a lezione di cartapesta nella bottega del Carnevale - Bambini a lezione dai maestri di Larino per imparare i segreti della cartapesta del Carnevale storico frentano. ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.