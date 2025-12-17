Alunni foggiani a lezione da Thor il cane che ' insegna' a vedere con il naso e a relazionarsi

Mercoledì 17 dicembre, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Chiara-Pascoli-Altamura di Foggia hanno partecipato a un’attività educativa dedicata agli animali, con l’evento speciale in cui il cane Thor ha illustrato come si possa imparare a vedere con il naso e migliorare le relazioni attraverso l’interazione con gli animali.

