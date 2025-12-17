Alunni disabili il ministero sblocca 60 posti in deroga per l' assistenza specialistica
Il ministero ha sbloccato 60 posti in deroga per l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità, rispondendo alle sollecitazioni della Flc Cgil. Questa misura mira a garantire un supporto adeguato agli studenti con disabilità, migliorando le condizioni di inclusione e assistenza nelle scuole italiane.
I posti in deroga attesi per l’assistenza specialistica agli alunni con disabilità sono stati sbloccati ieri (martedì 16 dicembre) dopo la denuncia della Flc Cgil. Il capo dipartimento del ministero dell’Istruzione e del Merito, Carmela Palumbo, ha disposto l’assegnazione agli Uffici degli ambiti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
