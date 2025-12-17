Altri due daspo urbani nei confronti di ventenni residenti in Valdichiana

Due giovani ventenni residenti in Valdichiana sono stati destinatari di nuovi provvedimenti di daspo urbano. Le misure, emesse recentemente, fanno seguito a comportamenti ritenuti disturbanti o pericolosi per l'ordine pubblico nella zona. L'intervento si inserisce nel più ampio contesto di strategie volte a garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Altri due daspo urbani nei confronti di ventenni residenti in Valdichiana. Dopo il foglio di via obbligatorio per un uomo che si era reso responsabile di truffe ai danni di alcuni esercizi commerciali di Castiglion Fiorentino, arrivano altri "daspo urbani" nei confronti di due ventenni residenti in un paese della Valdichiana. L'episodio risale a qualche mese fa e durante quella vicenda i due giovani si erano resi responsabili di condotte penalmente rilevanti ai danni di un esercizio commerciale del centro storico. Per questo motivo su proposta dei Carabinieri di Castiglion Fiorentino sono stati emessi due provvedimenti di divieto di ritorno nel comune di Castiglion Fiorentino.

