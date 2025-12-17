Altra giornata di caos traffico a ponente cosa succede
Mercoledì 17 dicembre si presenta nuovamente con disagi nel traffico a Ponente, Genova. La zona tra Pra' e Voltri è particolarmente interessata, a causa dell'incremento dei mezzi pesanti in colonna per l'accesso al Psa, chiuso ieri per maltempo e vento. La situazione si aggiunge alle difficoltà già presenti nelle vie di questa area della città.
Mercoledì 17 dicembre è una nuova giornata di caos traffico a Genova, in particolare nel ponente, tra Pra' e Voltri, a causa dei mezzi pesanti incolonnati per entrare al Psa, ieri chiuso causa vento e maltempo. La polizia locale segnala coda anche in sopraelevata verso ponente.Coda anche in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
