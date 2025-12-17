Alto Calore piano di rilancio aumenti compresi e gli investimenti

Alto Calore Servizi S.p.A. presenta il suo piano di rilancio, tra aumenti tariffari e nuovi investimenti. Durante un incontro stampa, sono stati illustrati i progressi nel risanamento aziendale, le azioni volte a garantire stabilità economico-finanziaria e il programma di interventi volti a migliorare il servizio idrico nelle aree irpina e sannita. Un passo fondamentale per il futuro del territorio e dei cittadini.

Alto Calore Servizi S.p.A. ha incontrato la stampa per illustrare lo stato di avanzamento del percorso di risanamento aziendale, le azioni in corso per garantire la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e il programma di investimenti destinato al miglioramento del servizio idrico nel territorio irpino e sannita. Nel corso della conferenza, l'Amministratore Unico, prof.ssa Alfonsina De Felice, e il Direttore Generale, ing. Andrea Palomba, hanno ripercorso le principali fasi della crisi che ha interessato la Società e il percorso che ha condotto all'omologa del Concordato Preventivo nel novembre 2024, soffermandosi sugli impegni assunti, sulle prime scadenze concordatarie e sulle misure adottate per assicurarne il rispetto.

Aumento tariffario e lotta all’evasione e all’abusivismo: Alto Calore, la road map per il rilancio - La presidente Alfonsina De Felice e il direttore generale Andrea Palomba hanno tenuto un incontro nel quale hanno ... orticalab.it

Alto Calore, Errico (FI): “Inaccettabili rincari senza confronto. Subito un’assemblea aperta con sindaci e territori” - “La riproposizione del piano tariffario dell’Alto Calore, con aumenti che arrivano fino al 56% e che di fatto superano il 60% nel periodo 2024- ntr24.tv

Alto Calore, D'Agostino FI si cambi metodo di gestione

LabTv. . Lettera aperta del presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, al neo governatore della Campania Roberto Fico e all'amministratore uncio dell'Alto Calore, Alfonsina De Felice, per chiedere di bloccare l'aumento delle tariffe idriche. I moti - facebook.com facebook

