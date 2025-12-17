Alta velocità e Galilei Emergenza infrastrutture | Serve un fronte comune per treni e aeroporto

L'emergenza infrastrutturale in Toscana richiede un'azione coordinata per migliorare i collegamenti tra treni e aeroporto. La battaglia della senatrice Ylenia Zambito contro l'isolamento ferroviario della costa toscana evidenzia l'importanza di un fronte comune per potenziare l'alta velocità e le connessioni, favorendo uno sviluppo sostenibile e più accessibile per la regione.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.