Almanacco | Mercoledì 17 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Mercoledì 17 dicembre segna il 351° giorno dell'anno nel calendario gregoriano, con 14 giorni ancora da trascorrere prima della fine. In questo articolo esploreremo eventi storici accaduti in questa data, i compleanni di personalità illustri, il santo del giorno e un proverbio che invita alla riflessione.

Mercoledì 17 dicembre è il 351° giorno del calendario gregoriano, mancano 14 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: San Giovanni de MathaProverbio di DicembreDicembre nevoso, anno fruttuosoISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAYAccadde oggi1938 – Scoperta della fissione nucleare. Pisatoday.it

Leggi anche: Almanacco | Mercoledì 3 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Leggi anche: Almanacco | Mercoledì 10 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Almanacco del giorno: cosa accadde il 17 dicembre - In questa sezione, ci concentreremo su un evento storico significativo accaduto ... quotidiano.net

Almanacco di oggi, 17 dicembre: messaggi da Marte - il velivolo si chiamava Wright Flyer e lo avevano costruito Orville e Wilbur Wright. repubblica.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA IN LIGURIA Mercoledì 17 dicembre Il Sole sorge alle 07:54 e tramonta alle 16:47. Il culmine è alle 12:20. Durata del giorno otto ore e cinquantatrè minuti. La Luna sorge alle 00:46 con azimu - facebook.com facebook