almanacco del 17 12 2025

almanacco del giorno mercoledì 17 dicembre Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa celebra San Lazzaro di Betania secondo il Vangelo era l'amico di che fu da lui risuscitato dopo 4 giorni dalla morte è considerato il protettore di Becchini e Ospizi sono nati oggi Papa Francesco Bergoglio Renato proprio oggi nel 1936 è nata anche l'attrice modella Ucraina mila Djokovic e anche il van Beethoven avete capito di chi sto parlando No Noi invece andiamo a fare gli auguri oggi a Riccardo ed Elisabetta buona giornata a voi Te lo chiamo Andrea te lo diamo anche Alessandra Sabrina Massimiliano Sebastian Viaggio nel tempo che ci porta in questo 17 dicembre partendo dal 1903 ricordiamo il primo volo dei fratelli Wright a chi piace nella Carolina del Nord orville e Wilbur Wright compiono il primo volo controllato e motorizzato della storia con il loro flyer le staminali e per 12 secondi nel 1989 arrivano i Simpson la famiglia gialla più famosa d'America creata da Matt Groening fa la sua prima apparizione sul canale Fox degli Stati Uniti con uno speciale natalizio nel 1999 ricordiamo la giornata internazionale contro la violenza sulle donne l'assemblea generale delle Nazioni Unite approva la risoluzione che designa ufficialmente il 25 novembre come Abbiamo ricordato per questa ricorrenza la discussione finale si conclude proprio in questi giorni di dicembre nel 2014 con ricordiamo invece di 0 Stati Uniti Cuba Barack Obama era il cazzo annunciano l'inizio del prof normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi dopo oltre 50 anni di embargo il proverbio di oggi per San Lazzaro è San Lazzaro né il freddo si sente nel maglione mentre l'aforisma di oggi Il silenzio è il grembo delle parole vere Buona giornata almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

