Alluvione le indagini vanno avanti L’inchiesta divisa in tre tronconi

Le indagini sull’alluvione del maggio 2023 proseguono, con la Procura di Forlì che ha riformulato il procedimento in tre tronconi distinti. Dopo aver analizzato le consulenze di esperti in costruzioni idrauliche, geotecnica e idrologia, si concentrano ora su diverse aree, tra cui Forlivese, Ravennate e Cesenate, per chiarire le cause e responsabilità dell’evento.

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, le indagini vanno avanti. L’inchiesta divisa in tre tronconi La Procura della Repubblica di Forlì, dopo aver esaminato a fondo la consulenza dei professori del Politecnico di Milano Gianfranco Becciu, esperto in costruzioni idrauliche, Claudio Giulio Mario di Prisco, geotecnico, e Daniele Bocchiola, idrologo, ha reimpostato le indagini sull’alluvione del 16 e 17 maggio 2023, suddividendole in tre tronconi: due riguardano il Forlivese, da una parte la città e la pianura verso il Ravennate, dall’altra la collina; il terzo troncone riguarda l’intero comprensorio cesenate. In questi tre fascicoli d’indagine, che al momento non contemplano alcun indagato, sono ricompresi tutti gli eventi che potrebbero avere rilevanza penale, dagli argini rotti o sormontati dei corsi d’acqua alle esondazioni dei fiumi, dai danneggiamenti di infrastrutture pubbliche e private ai decessi di persone avvenuti in relazione all’alluvione e alla gestione della comunicazione d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Uno Bianca, un caso aperto. I familiari delle vittime: "Le indagini vanno avanti. Speriamo nella tecnologia" Leggi anche: Alluvione a Bologna, la maxi inchiesta: indagini su lavori mancati e soldi spesi nell’emergenza Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Tiburno.tv - Colle Nocello uno dei feriti è in coma farmacologico. Indagini in corso Alluvione, le indagini vanno avanti. L’inchiesta divisa in tre tronconi - Due riguardano Forlì (uno l’area dell’Appennino, l’altro la città e la pianura), il terzo riguarda il Cesenate ... ilrestodelcarlino.it

Vasca anti-alluvioni, avanti: "Ma sulle richieste dei sindaci ancora nessuna risposta" - L’opera costerà 40 milioni di euro e occuperà 37 ettari di terreno agricolo. ilgiorno.it

Processo per l'alluvione 2014: in aula testimoni parlano di "irregolarità e pressioni sulle indagini" - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.