All' Università di Parma una delegazione della Libyan Academy for Postgraduate Studies
Una delegazione della Libyan Academy for Postgraduate Studies ha visitato ieri l’Università di Parma, approfondendo opportunità di collaborazione e scambi accademici. La visita ha rappresentato un momento importante per rafforzare i rapporti tra le due istituzioni e promuovere future iniziative congiunte nel campo della formazione postlaurea.
Visita di una delegazione della Libyan Academy for Postgraduate Studies ieri all'Università di Parma.Il Presidente della sede di Tobruk Mahmoud Ali Almabrouk Salih e il Responsabile dell'Ufficio Cooperazione internazionale Ahmed Abdolkhalig sono stati ricevuti nella Sede centrale dell'Ateneo dal.
