All' Università di Parma una delegazione della Libyan Academy for Postgraduate Studies

Una delegazione della Libyan Academy for Postgraduate Studies ha visitato ieri l’Università di Parma, approfondendo opportunità di collaborazione e scambi accademici. La visita ha rappresentato un momento importante per rafforzare i rapporti tra le due istituzioni e promuovere future iniziative congiunte nel campo della formazione postlaurea.

