All' università di Novara il master dedicato ai professionisti del farmaco

All'Università di Novara riprende il master in Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico (Drmka), un percorso formativo pensato per professionisti del settore. L'iniziativa offre competenze specialistiche e aggiornate sulle normative e le strategie di accesso al mercato, rispondendo alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Torna all'Upo il master in Discipline regolatorie e market access in ambito farmaceutico e biotecnologico (Drmka).Il master Drmka (https:www.drmka-master.it) ha l'obiettivo di formare professionisti esperti nella regolamentazione e gestione dell'accesso ai farmaci, con conoscenze, competenze e.

