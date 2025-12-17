All' M9 le poesie di Ferruccio Brugnaro incontrano le foto di Daniele Resini

Al M9, le parole di Ferruccio Brugnaro si svelano attraverso le immagini di Daniele Resini, creando un dialogo tra poesia e fotografia. L’evento, parte del ciclo autunnale “Incontri d’autore in M9”, si conclude sabato 20 dicembre, offrendo un’esperienza unica nel cuore del Museo del ’900 a Mestre, grazie alla collaborazione con Annalisa Bruni e Voci di Carta.

Il ciclo autunnale degli “Incontri d'autore in M9” al Museo del ’900 a Mestre, in collaborazione con Annalisa Bruni e Voci di Carta, si conclude sabato 20 dicembre. Alle ore 17.00, nell’Auditorium Cesare de Michelis, sarà presentato il volume Dei nostri compagni, di noi, di Ferruccio Brugnaro e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Presentazione sabato 20 dicembre, ore 17, all'M9. Un libro che è insieme testimonianza, memoria e canto civile. Le poesie di Ferruccio Brugnaro, scritte tra gli anni '60 e '90, nascono dall'esperienza diretta del lavoro a Porto Marghera: un mondo di fabbriche, t - facebook.com facebook