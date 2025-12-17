Allegro con brio doppio happening musicale a Gandino

“Allegro con brio” a Gandino è un doppio happening musicale nato dalla condivisione di un’idea semplice e coinvolgente. L’evento mira a riunire la comunità per vivere insieme la magia della musica in un’atmosfera di convivialità e festa, offrendo momenti di relax e divertimento attraverso performance musicali di vario genere.

Gandino. Un'iniziativa nata nella semplicità di un'idea condivisa, per godere in compagnia della magia della musica. Sono in programma martedì 16 e 23 dicembre alle 20.30 nella sala ricevimenti del Caffè Centrale in piazza Vittorio Veneto le serate " Allegro con Brio " organizzate dalla Pro Loco Gandino e con il patrocinio di Distretto Cinque terre della Val Gandino Comune di Gandino e " La Spinata ". Il Caffè Centrale è uno dei due locali, il più storico, del ristorante "La Spinata"; l'altro locale si trova ad Albino, in via Mazzini. Un happening musicale è una performance artistica basata generalmente sull'improvvisazione e l'interazione diretta con il pubblico; trasforma lo spettatore da passivo ad attivo partecipante dell'evento stesso, come in un'esperienza artistica collettiva.

