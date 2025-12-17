Allegri lancia la sfida a distanza all’Inter | Supercoppa Italiana? Vogliamo la finale! Sul Napoli dico questo

Allegri, allenatore del Milan, ha dichiarato di voler raggiungere la finale di Supercoppa Italiana, sfidando indirettamente l’Inter. Alla vigilia della semifinale contro il Napoli, il tecnico ha espresso la sua determinazione e ha commentato anche il percorso del Napoli in questa competizione.

Inter News 24 Allegri lancia la sfida a distanza all’Inter: le parole del tecnico del Milan alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha fissato l’obiettivo finale, mandando un segnale a distanza all’Inter, che dopodomani sfiderà invece il Bologna nell’altra semifinale. SU NAPOLI MILAN – «Domani è una partita completamente diversa, è una partita secca contro un Napoli molto forte. Sarà complicata e difficile. Ci sono dei momenti in cui prendiamo dei gol in cui possiamo fare meglio». 🔗 Leggi su Internews24.com

