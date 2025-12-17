Allegri | Col Napoli sfida totalmente diversa dal campionato

In vista della semifinale di Supercoppa, Allegri sottolinea come la sfida contro il Napoli di Conte rappresenti un confronto completamente diverso rispetto al campionato. L’allenatore rossonero si prepara a una partita che richiederà approcci e strategie nuove, consapevole dell’importanza di affrontare un avversario di livello elevato. La tensione cresce, e l’attesa si fa palpabile, mentre il Milan si prepara a sfidare un avversario di grande calibro.

Max Allegri, allenatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a

Milan, Allegri a Mediaset: "Napoli? Sarà totalmente diversa dal match di Serie A! Leao sta migliorando, domani è una sfida da dentro o fuori" - L’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di SportMediaset alla vigilia di Napoli- msn.com

Verso il Napoli, Allegri: "Dobbiamo esser bravi a giocare bene tecnicamente" - Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulla sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli: Il pareggio con il Sassuolo ha confermato la “maledizione ... milannews.it

