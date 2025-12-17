Allegri avverte in vista di Napoli-Milan | Il campionato è una cosa a parte Domani è una finale…
In vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, Allegri ha sottolineato l'importanza della partita, definendola come una vera e propria finale. L'allenatore rossonero si prepara a scendere in campo con la determinazione di sempre, consapevole che in gioco c’è molto di più di una semplice semifinale. La sfida promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo.
Alla vigilia di Napoli-Milan, prima semifinale di Supercoppa Italiana, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri è stato intervistato da 'SportMediaset'. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Garlando in vista di Milan Napoli: «Conte ha una strategia gesuita imparata alla Juve. Il Milan è diventato divertente, devo chiedere scusa ad Allegri, lui è cambiato molto in una cosa»
Leggi anche: Milan-Napoli, Leao verso il recupero: ecco cosa ha deciso Allegri
Allegri vuole una reazione super dal Milan; Infortunio Leao, salta il Napoli in Supercoppa? Il dettaglio che preoccupa il Milan; Dazn, Turci: Il Napoli avrebbe dovuto avere 2-3 punti in più, ma nessun dramma; Milan, Allegri scopre le carte: Niente rischi con Leao, torna in Supercoppa. Fofana resta a casa.
Allegri avverte: "Il Napoli sarà molto arrabbiato. Conte in questi momenti di difficoltà tira sempre fuori il meglio" - Conte in questi momenti di difficoltà tira sempre fuori il ... msn.com
Allegri: «Affronteremo un Napoli arrabbiato, Conte riesce a tirare fuori il meglio quando è in difficoltà» - La conferenza di Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, alla vigilia del match contro il Napoli in Supercoppa. ilnapolista.it
Allegri: “Come stanno Leao e Fofana. Napoli arrabbiato, Conte in questi momenti di difficoltà...” - Le dichiarazioni dell'allenatore del Milan in vista della semifinale di Supercoppa italiana contro i partenopei ... tuttosport.com
Minuti finali di Milan-Napoli la REAZIONE di ALLEGRI
I consigli di Braida al Milan primo in classifica! L'ex dirigente promuove a pieni voti il lavoro di Allegri ("Ha riportato disciplina"), ma avverte la società: serve un grande centravanti per vincere tutto. E sugli algoritmi nel calcio è netto: "Non hanno cuore né oc - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.