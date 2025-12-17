Allegri avverte il Napoli | Partita secca serve lucidità

In vista della semifinale di Supercoppa tra Milan e Napoli, Allegri sottolinea l'importanza di mantenere lucidità in una partita decisiva e secca. Con il rischio di eliminazione immediata, l'allenatore evidenzia la necessità di concentrazione e attenzione per affrontare al meglio questa sfida cruciale.

La Supercoppa entra nel vivo e per il Milan è già tempo di dentro o fuori. Alla vigilia della semifinale contro il Napoli, Massimiliano Allegri prende la parola e mette subito il contesto al centro: partita secca, margine d'errore minimo, obiettivo chiaro. Arrivare a giocarsi la finale. Il resto, campionato compreso, può aspettare. Una semifinale diversa dal campionato. Allegri non gira intorno al tema principale. La gara di domani non ha nulla a che vedere con quelle affrontate in Serie A. Conta solo il risultato, non il percorso. La Supercoppa è una competizione breve, concentrata, in cui ogni dettaglio pesa più del solito.

