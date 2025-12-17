Allegri | Affronteremo un Napoli arrabbiato Conte riesce a tirare fuori il meglio quando è in difficoltà

In vista della Supercoppa italiana, Allegri analizza la sfida contro un Napoli arrabbiato, sottolineando la capacità di Conte di valorizzare il meglio della propria squadra nelle situazioni di difficoltà. Il tecnico del Milan si prepara a un match importante, in programma domani sera alle ore 20 su Italia1.

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa italiana contro il Napoli in programma domani sera alle ore 20 (Italia1). La conferenza di Allegri. Il pari col Sassuolo conferma la “maledizione” del Milan contro le piccole: domani non c’è questo rischio, ma che spiegazione si dà? « Domani è una partita completamente diversa, una partita secca dove l’obiettivo è cercare di arrivare alla finale, contro un Napoli che è una squadra forte. Sarà complicata e difficile. Per le problematiche dei gol, ci sono dei gol che subiamo dove potevamo far meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

