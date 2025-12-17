Allarme lupi Spinelli e Marcello FdI al ministero | L' iter avanza spedito un segnale chiaro ai territori
Il crescente avvicinamento dei lupi ad allevamenti e aree abitate sta destando preoccupazione nella regione. Spinelli e Marcello di Fratelli d’Italia hanno sollevato l’allarme al ministero, evidenziando l’avanzamento rapido dell’iter istituzionale. La situazione, particolarmente critica a Rimini e provincia, richiede un’attenzione immediata per tutelare territori e comunità.
A Rimini e provincia resta alta la preoccupazione per le continue segnalazioni di lupi che si avvicinano ad allevamenti e a centri abitati. Nelle scorse ore la senatrice Domenica Spinelli e il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, si sono recati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
