Allarme lupi Spinelli e Marcello FdI al ministero | L' iter avanza spedito un segnale chiaro ai territori

Il crescente avvicinamento dei lupi ad allevamenti e aree abitate sta destando preoccupazione nella regione. Spinelli e Marcello di Fratelli d’Italia hanno sollevato l’allarme al ministero, evidenziando l’avanzamento rapido dell’iter istituzionale. La situazione, particolarmente critica a Rimini e provincia, richiede un’attenzione immediata per tutelare territori e comunità.

Lupi, Nicola Marcello: "Son stato il primo a intervenire sull'emergenza, altroché allarmismo" - “Per mesi ci hanno accusato di esagerare, di creare allarmismi, di voler criminalizzare’ il lupo o di fare propaganda politica. altarimini.it

Allarme lupi nel Riminese e non solo: una presenza che cresce! Negli ultimi tempi, nel riminese si aggira un centinaio di lupi, e la loro presenza non è più una novità. Un recente video, ripreso da un impianto di videosorveglianza, ha immortalato un intero - facebook.com facebook

Branco di #lupi davanti a una casa a Rocca San Giovanni: scatta l’allarme sicurezza x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.