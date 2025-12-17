All’aeroporto di Fiumicino la commemorazione per ricordare il finanziere Antonio Zara
Oggi, presso la caserma della Guardia di Finanza all’aeroporto “Leonardo da Vinci”, si è tenuta una cerimonia per ricordare il 52° anniversario del sacrificio del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, onorando il suo coraggio e dedizione.
Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Si è svolta oggi, presso la caserma della Guardia di Finanza dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”, la cerimonia commemorativa del 52° anniversario dell’estremo sacrificio del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare. All’evento hanno preso parte il Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Mariano La Malfa, il Comandante Provinciale di Roma, Colonnello Vittorio Capriello, e il Comandante del Gruppo, Colonnello Gabriele G. Nastasi, insieme alle autorità religiose, civili e militari. Presenti anche rappresentanze dell’ Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, il Gonfalone della città di Fiumicino e appartenenti alla Polizia Locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Fiumicino e San Felice del Molise firmano un Patto di Amicizia nel nome del Finanziere Antonio Zara
Leggi anche: Decine di gatti sulle piste dell’aeroporto di Fiumicino: “Pericolo per aerei, dal Comune disinteresse totale”
All’aeroporto di Fiumicino la commemorazione per ricordare il finanziere Antonio Zara - Rievocata la tragica mattina del 17 dicembre 1973, quando lo scalo aeroportuale fu teatro di un grave attentato terroristico ... ilfaroonline.it
, Lunedì 17 Dicembre 1973 Strage di Fiumicino: commando terrorista palestinese dell'organizzazione “Settembre Nero” uccide 34 persone durante l'attentato all'aeroporto Leonardo da Vinci Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessa - facebook.com facebook
Ha trovato una borsa con 10 mila euro in contanti e l'ha consegnata senza esitazione alla polizia. E successo all'aeroporto di #Roma #Fiumicino, protagonista Oumar Ndiaye, 45 anni, addetto alle pulizie dello scalo. Durante il turno del mattino ha notato una x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.