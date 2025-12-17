All’aeroporto di Fiumicino la commemorazione per ricordare il finanziere Antonio Zara

Oggi, presso la caserma della Guardia di Finanza all’aeroporto “Leonardo da Vinci”, si è tenuta una cerimonia per ricordare il 52° anniversario del sacrificio del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare, onorando il suo coraggio e dedizione.

Fiumicino, 17 dicembre 2025 – Si è svolta oggi, presso la caserma della Guardia di Finanza dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”, la cerimonia commemorativa del 52° anniversario dell’estremo sacrificio del Finanziere Antonio Zara, Medaglia d’Oro al Valor Militare. All’evento hanno preso parte il Comandante Regionale Lazio, Generale di Divisione Mariano La Malfa, il Comandante Provinciale di Roma, Colonnello Vittorio Capriello, e il Comandante del Gruppo, Colonnello Gabriele G. Nastasi, insieme alle autorità religiose, civili e militari. Presenti anche rappresentanze dell’ Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, il Gonfalone della città di Fiumicino e appartenenti alla Polizia Locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

