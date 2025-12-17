Alla ricerca della sicurezza perduta con Giorgio Nardone

Stasera alle 21 al teatro Pietro Aretino viene presentato il nuovo libro di Giorgio Nardone, edito da Ponte alle Grazie, intitolato

© Lanazione.it - "Alla ricerca della sicurezza perduta" con Giorgio Nardone Stasera alle 21 al teatro Pietro Aretino, si terrà la presentazione del nuovo libro del prof. Giorgio Nardone edito da Ponte alle Grazie "Alla ricerca della sicurezza perduta. Conoscere e superare l’insicurezza personale". Psicologo e psicoterapeuta di fama internazionale, direttore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo e autore di numerosi testi tradotti nel mondo, il prof. Nardone affronterà temi oggi più che mai centrali: l’incertezza del futuro e i conflitti globali, il crescente disagio sociale, la crisi delle democrazie, l’impatto della realtà virtuale sulla vita reale. Fenomeni che amplificano insicurezza e smarrimento, soprattutto nei giovani ma anche negli adulti, alimentando ansia, paura, angoscia e, talvolta, reazioni estreme come rinuncia o aggressività. Lanazione.it Leggi anche: “Alla ricerca della città perduta”, appuntamento ad Aquilonia Leggi anche: San Giorgio: iniziati i lavori di sicurezza sul traliccio di viale Grimaldi La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alla ricerca della sicurezza perduta. Conoscere e superare l'insicurezza personale "Alla ricerca della sicurezza perduta" con Giorgio Nardone - Stasera alle 21 al teatro Pietro Aretino, si terrà la presentazione del nuovo libro del prof. lanazione.it

Alla ricerca della sicurezza “perduta”, fra upskilling e normative - Quando si verifica un incidente informatico, la reazione spontanea dentro l’organizzazione è, in alcuni casi, la seguente: cerchiamo di capire cosa è successo e quali danni ha provocato, poi penseremo ... datamanager.it

Sabelli Group RICERCA Addetta/o qualità e sicurezza alimentare Continua a leggere: https://www.linkedin.com/jobs/view/4327769994/eBP=CwEAAAGbJ6JYKQfJyP1r0jmxgXDI4ONDA507qhpWEaaoG5NwDd5Ulhv0v-DnL2UFhCVS5Bo00h3zuRfH9BSL47 - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.