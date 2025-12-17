Alla Giudecca apre la mostra I volti della povertà in carcere

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 6 al 19 dicembre, la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca a Venezia ospiterà la mostra fotografica

alla giudecca apre la mostra i volti della povert224 in carcere

© Veneziatoday.it - Alla Giudecca apre la mostra "I volti della povertà in carcere”

Dal 6 al 19 dicembre la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca a Venezia ospiterà, nella cappella di Santa Maria Maddalena, la mostra fotografica I Volti della povertà in carcere, ispirata all’omonimo volume di Matteo Pernaselci e Rossana Ruggiero, edito da EDB. L’esposizione arriva a. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: “Volti della povertà in carcere” con mostra fotografica a Sant’Ambrogio

Leggi anche: A Bertinoro apre "Connessioni", l'esposizione che mette in mostra la creatività dei ragazzi autistici

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Nella Casa di Reclusione Femminile della Giudecca la mostra fotografica “I volti della povertà; Nordio alla proiezione del documentario sul carcere della Giudecca a Venezia.

Nella Casa di Reclusione Femminile della Giudecca la mostra fotografica “I volti della povertà" - Tratta dall’omonimo volume di Matteo Pernaselci e Rossana Ruggiero, la mostra espone scatti, in un crudo bianco nero, del Carcere di San Vittore, offrendo lo sguardo di chi vive la mancanza di libertà ... msn.com

Giubileo detenuti: Venezia, alla Giudecca la mostra fotografica “I volti della povertà in carcere” - Dal 6 al 19 dicembre la casa di reclusione femminile della Giudecca a Venezia ospiterà, nella cappella di Santa Maria Maddalena, la mostra fotografica “I volti della povertà in carcere”, ispirata ... agensir.it

giudecca apre mostra voltiNordio alla proiezione del documentario sul carcere della Giudecca a Venezia - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio assisterà venerdì 19 dicembre, nella Casa di Reclusione Femminile della Giudecca di Venezia, alla proiezione del documentario "Le Farfalle della Giudecca" di R ... msn.com

Ripartire dall'Oceano

Video Ripartire dall'Oceano

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.