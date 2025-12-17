Alla Giudecca apre la mostra I volti della povertà in carcere
Dal 6 al 19 dicembre, la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca a Venezia ospiterà la mostra fotografica
Dal 6 al 19 dicembre la Casa di Reclusione Femminile della Giudecca a Venezia ospiterà, nella cappella di Santa Maria Maddalena, la mostra fotografica I Volti della povertà in carcere, ispirata all'omonimo volume di Matteo Pernaselci e Rossana Ruggiero, edito da EDB.
