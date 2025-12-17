Alice Savoretti diventa ufficialmente tecnico nazionale Fitp

Alice Savoretti, 33enne di Potenza Picena e coach dello staff dell’Mta Pro Team Jesi, ha raggiunto un importante traguardo. Nei giorni scorsi, presso la sede del Coni a Roma, ha conseguito il diploma di tecnico nazionale Fitp, consolidando il suo percorso professionale e rafforzando il suo ruolo nel panorama del fitness italiano.

