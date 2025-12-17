Alfonso Signorini sulle accuse di Corona di un sistema per entrare al GF | Tutto in mano ai miei legali

Alfonso Signorini commenta le accuse di Fabrizio Corona riguardo a un presunto sistema per entrare al Grande Fratello. Il conduttore ha dichiarato di non voler approfondire la questione, affidando la posizione ai propri avvocati.

