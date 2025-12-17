Alfonso Signorini rompe il silenzio | intervengono ex del GF e di Uomini e Donne
Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo il clamore scatenato dal video di Fabrizio Corona. Le prime dichiarazioni ufficiali arrivano da ex del GF e di Uomini e Donne, che commentano con poche parole questa nuova pagina di gossip. Un momento di grande attesa nel mondo dello spettacolo, che segna un nuovo capitolo nella vicenda.
Poche parole, ma sono le prime dichiarazioni ufficiali di Alfonso Signorini dopo il terremoto mediatico scatenato dal video di Fabrizio Corona. Raggiunto dal Corriere della Sera, il conduttore ha scelto un profilo basso. Nessuna replica punto per punto, dunque, mentre online continuano ad affiorare racconti, retroscena e prese di posizione di ex concorrenti del GF VIP e volti tv che dicono di aver incrociato il presunto “sistema”. Ilary Blasi e Bastian Muller si sposano nel 2026? Data e presunta location Le parole di Alfonso Signorini: silenzio sul merito, pratica agli avvocati. Il conduttore Mediaset ha parlato della vicenda solo per fare chiarezza. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Leggi anche: Uomini e Donne, Ciro rompe il silenzio dopo l’avvistamento di Martina insieme a Gianmarco
Leggi anche: “Abbiamo deciso così”. Alfonso Signorini rompe il silenzio a sorpresa con un annuncio sul privato
Alfonso Signorini, bufera per le pesanti accuse di Fabrizio Corona. E il GF è a rischio; Caso Signorini, la reazione di ex concorrenti del Grande Fratello: “Apriamo il vaso di Pandora”; Alice Campello rompe il silenzio: la verità sui mesi più bui con Alvaro Morata; Oriana Marzoli al GF Vip? L'ex vippona rompe il silenzio: Ho ricevuto proposte interessanti.
Alfonso Signorini rompe il silenzio: ecco la sua risposta alle accuse di Corona - Alfonso Signorini rompe il silenzio, arriva la sua replica alle accuse di Fabrizio Corona: “È tutto in mano ai miei legali”. mondotv24.it
Alfonso Signorini rompe il silenzio sulle accuse di Corona: la dura replica - Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo caso e il web si è spaccato in due: Signorini ha già contattato i suoi legali ed ecco cos’ha da dire ... dilei.it
Alfonso Signorini rompe il silenzio dopo il caso Corona: “Tutto in mano agli avvocati”/ Sfogo durissimo - Alfonso Signorini risponde dopo il caso Corona: "Ho messo tutto in mano ai miei legali". ilsussidiario.net
Il caso Falsissimo Alfonso Signorini rompe il silenzio e chiama gli avvocati
Fabrizio Corona annuncia nuove rivelazioni sul caso dei presunti contatti tra Alfonso Signorini e alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Vip - facebook.com facebook
Per ora lo scoop gigantesco di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini è stato ripreso da @repubblica, @fattoquotidiano e @fanpage. Il video di #Falsissimo su YouTube (uscito la sera del 15 dicembre) ha già un milione di visualizzazioni. Come sarà la dinamic x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.