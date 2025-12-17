Alex Camera il Maciste di Pordenone migliora il suo record del mondo | spettacolare bis a Sauris | Il video
Alex Camera, il celebre atleta di Pordenone, torna a sorprendere migliorando il suo record mondiale sulla celebre zipline di Sauris. Dopo il successo del 29 giugno 2023, l’atleta ha bissato con uno spettacolare exploit, confermando il suo talento e la sua determinazione. Un’impresa che ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando ancora una volta il suo spirito indomabile.
Alex Camera, ha realizzato una nuova impresa, migliorando il suo precedente record del mondo. Era il 29 giugno 2023 quando l’atleta pordenonese aveva realizzato il record mondiale sulla famosa zipline, la teleferica panoramica sul lago di Sauris. In quell'occasione Alex Camera aveva percorso in. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
L’impresa da record del Maciste friulano: risale una corda di 30 metri in pochi minuti.
