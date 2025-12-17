Alex Camera il Maciste di Pordenone migliora il suo record del mondo | spettacolare bis a Sauris | Il video

Alex Camera, il celebre atleta di Pordenone, torna a sorprendere migliorando il suo record mondiale sulla celebre zipline di Sauris. Dopo il successo del 29 giugno 2023, l’atleta ha bissato con uno spettacolare exploit, confermando il suo talento e la sua determinazione. Un’impresa che ha lasciato tutti senza fiato, dimostrando ancora una volta il suo spirito indomabile.

