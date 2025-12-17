Alessandro Venturelli scomparso il papà Roberto | Non siamo stati creduti e ora ne paghiamo le conseguenze
Alessandro Venturelli, scomparso nel 2020 a Sassuolo, resta al centro di un caso che solleva dubbi e rimpianti. Il padre Roberto denuncia la mancanza di credibilità e le conseguenze di un sistema che, secondo lui, non ha risposto adeguatamente. Le sue parole evidenziano l'importanza di interventi tempestivi e di un’attenzione reale in situazioni di emergenza, affinché nessuno debba più pagare il prezzo della disattenzione.
Il papà di Alessandro Venturelli, scomparso da Sassuolo nel 2020: "Se un genitore denuncia a poche ore dalla scomparsa, ci si deve attivare - ha aggiunto -. Non siamo stati creduti e questo è il risultato che paghiamo tutt’ora". 🔗 Leggi su Fanpage.it
La scomparsa di Alessandro Venturelli Non archiviate - Estate in Diretta 07072025
Tgr Rai. . Tante segnalazioni da Torino, ma si trattava di un’altra persona. Roberta Carassai continua a cercare il figlio Alessandro Venturelli, scomparso cinque anni fa da Sassuolo. “Siate i nostri occhi”, il suo appello. Video e altre notizie sul sito e sulla p - facebook.com facebook
