Alessandro Simoni | il piano reinterpreta l’orchestra di Stravinskij

È disponibile la registrazione dei Trois mouvements de Petrouchka interpretata dal pianista Alessandro Simoni. In questa versione, Simoni reinterpreta l’orchestra di Stravinskij, offrendo una nuova prospettiva su questo celebre capolavoro. L’esecuzione si distingue per la profondità espressiva e la cura nei dettagli, valorizzando la complessità e la ricchezza timbrica del brano.

Cosa: Esce la registrazione dei Trois mouvements de Petrouchka eseguita dal pianista Alessandro Simoni.. Dove e Quando: Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 dicembre.. Perché: Il vincitore della categoria Classica di LAZIOSound 2025 affronta una delle sfide più complesse del virtuosismo novecentesco.. La musica classica non è un museo di statue di cera, ma un organismo vivo che pulsa attraverso le mani delle nuove generazioni. È questo il messaggio che arriva forte e chiaro con l'uscita discografica di Alessandro Simoni, il pianista che ha conquistato la vetta della categoria Classica nell'edizione 2025 di LAZIOSound.

