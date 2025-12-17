Alessandro Ciacci torna a teatro con il one man show Fricassea
Il Teatro Moderno ospita il ritorno di Alessandro Ciacci con il suo one man show
Venerdì 19 dicembre, alle ore 21, il Teatro Moderno presenta in anteprima l’appuntamento fuori abbonamento: Alessandro Ciacci in “Fricassea, one man show di varia e amena comicità”, scritto, diretto e interpretato dall’artista.Reduce dall’esperienza nel cast di LOL 5 (Amazon Prime) e affianco a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
