Alessandro Awards | una serata di gala tra cinema e imprenditoria italiana

L'Alessandro Awards è un prestigioso evento di gala che celebra l'eccellenza italiana nel cinema, cultura e innovazione digitale. Organizzato da Alessandro Nomellini, questa serata mette in luce il talento e l'innovazione del mondo imprenditoriale e culturale italiano, creando un'occasione di confronto e riconoscimento tra le eccellenze nazionali.

