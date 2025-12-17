Alessandro Awards | una serata di gala tra cinema e imprenditoria italiana
L'Alessandro Awards è un prestigioso evento di gala che celebra l'eccellenza italiana nel cinema, cultura e innovazione digitale. Organizzato da Alessandro Nomellini, questa serata mette in luce il talento e l'innovazione del mondo imprenditoriale e culturale italiano, creando un'occasione di confronto e riconoscimento tra le eccellenze nazionali.
. Alessandro Nomellini firma un evento dedicato alle eccellenze italiane tra cultura, cinema e innovazione digitale. Il mondo del cinema, le note musicali e il fascino internazionale si riuniscono a Forte dei Marmi per un appuntamento che illuminerà la stagione fredda nel nostro Paese. Sabato 20 dicembre 2025, l’esclusivo ristorante Casa Fiori Chiari ospiterà l’ Alessandro Awards Special Edition 2025. Si tratta di un evento unico che anticipa la classica premiazione estiva creata da Alessandro Nomellini. Un’atmosfera da Casino Royale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
