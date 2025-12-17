Alcol ai minorenni ma anche illeciti penali e amministrativi | locali chiusi o stangati

Negli ultimi episodi, alcuni locali sono stati sanzionati per aver somministrato alcol a minorenni, con conseguenti chiusure o multe. In due occasioni, la polizia ha accertato la somministrazione di bevande alcoliche a tre giovani, di cui due sotto i 16 anni, evidenziando il rischio di illeciti penali e amministrativi associati alla vendita di alcol ai minorenni.

© Agrigentonotizie.it - Alcol ai minorenni, ma anche illeciti penali e amministrativi: locali chiusi o "stangati" In più occasioni - due quelle conteggiate dalla polizia - avrebbe somministrato bevande alcoliche a tre ragazzetti, di cui due minori di 16 anni. Infrazione per la quale il titolare è stato segnalato due volte all'autorità giudiziaria, mentre in un'altra circostanza gli è stata irrogata una.

Cosa rischia un minorenne che assume alcolici seconda la legge italiana. Angelo Greco. Alcolici a minorenni, chiuso un locale in via Atenea - La polizia ha controllato anche altri locali riscontrando irregolarità e procedendo a sanzioni per migliaia di euro

Terni, alcol a minorenni: bar nel cuore della movida chiuso per 15 giorni - Ieri mattina gli operatori della polizia hanno dato esecuzione al provvedimento scattato al termine di una delicata attività istruttoria della divisione polizia amministrativa. ilmessaggero.it

Nuovi sigilli al bar della movida che serviva alcol ai minorenni: un ragazzo finisce in ospedale dopo una festa non autorizzata. #Attualita - facebook.com facebook

