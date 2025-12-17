Alcaraz si separa dallo storico allenatore Ferrero Il coach | Avrei voluto continuare

Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si separano dopo un lungo percorso insieme. La decisione, ormai nell’aria da tempo, ora è ufficiale e apre un nuovo capitolo per il talento spagnolo. Un cambiamento che segna una svolta nella sua carriera, lasciando spazio a nuove sfide e ambizioni. Ferrero, emozionato, avrebbe voluto continuare, ma il futuro riserva nuove opportunità per entrambi.

La notizia era nell’aria da mesi, ora è diventata ufficiale: Carlos Alcaraz   si separa dal suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero. È stato lo stesso tennista spagnolo, numero 1 del mondo, ad annunciarlo con un lungo post di commiato su Instagram. “È molto difficile per me scrivere questo post. Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino – scrive Alcaraz – e in tutto questo tempo mi avete accompagnato in un’avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

