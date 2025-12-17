Alcaraz e Ferrero si separano | chi ha lasciato chi?

Dopo sette anni di successo condiviso, Alcaraz e Ferrero si separano, segnando la fine di un'epoca per il tennista numero uno del mondo. Una decisione che ha sorpreso appassionati e addetti ai lavori, lasciando spazio a speculazioni e riflessioni sul futuro di entrambi. La collaborazione tra il giovane talento e il suo storico coach ha contribuito a scrivere pagine memorabili del circuito. Ora, il prossimo capitolo è tutto da scrivere.

Dopo 7 anni di collaborazione, si interrompe il sodalizio tra il n.1 del mondo e il suo storico coach. Ma siamo davvero davanti a un cambio tecnico clamoroso, un fulmine a ciel sereno, oppure a una scelta inevitabile? Già che ci siano parliamo anche di Sinner. Dario Puppo vi aspetta in diretta a TennisMania, alle 15:45 #Tennis #NumeroUno #NumberOne #Ferrero #Alcaraz #Sinner #ATPTour. 🔗 Leggi su Oasport.it

