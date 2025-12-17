Alcaraz cambia coach e lascia Ferrero | Carlitos si prepara al 2026 nella eterna sfida con Sinner

Carlos Alcaraz annuncia un cambio di direzione nel suo percorso professionale, decidendo di affidarsi a una nuova guida tecnica a partire dal 2026. Dopo aver collaborato con Juan Carlos Ferrero, il giovane talento spagnolo si prepara a nuove sfide e obiettivi, alimentando la storica rivalità con Sinner e puntando a consolidare la sua posizione nel tennis mondiale. Un nuovo capitolo che promette emozioni e sorprese nel panorama tennistico internazionale.

Carlos Alcaraz cambia guida tecnica: a partire dal 2026, Juan Carlos Ferrero non sarà più il suo coach. A comunicarlo è stato il n°1 del mondo con un lungo post su Instagram. La collaborazione durava da sette anni: in questo periodo Alcaraz ha conquistato 24 titoli Atp, compresi 6 Slam e occupa attualmente la prima posizione del ranking mondiale. « È molto difficile per me scrivere questo post – ha scritto Alcaraz sui propri profili social –. Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di porre fine al nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d’infanzia in realtà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

