Alcaraz a sorpresa licenzia lo storico allenatore Juan Carlos Ferrero La reazione del coach dopo 7 anni insieme
Carlos Alcaraz sorprende tutti e interrompe il suo lungo rapporto con lo storico allenatore Juan Carlos Ferrero, annunciando la separazione sui social dopo più di sette anni di collaborazione. Una scelta improvvisa che scuote il mondo del tennis, lasciando molti interrogativi sul futuro del campione spagnolo e sulla direzione che prenderà la sua carriera.
ABBONATI A DAYITALIANEWS La separazione annunciata sui social. Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si dicono addio dopo oltre sette anni di collaborazione. Una decisione storica, che segna la fine di un percorso capace di portare il tennista spagnolo al numero uno del ranking mondiale, con 24 titoli conquistati, tra cui sei tornei del Grande Slam. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social di Alcaraz, che ha parlato di una scelta condivisa e maturata insieme. Un cammino iniziato da bambino. “ È molto difficile per me scrivere questo messaggio ”, ha scritto Alcaraz, ricordando come il loro viaggio sia cominciato quando era ancora un bambino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
