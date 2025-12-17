Carlos Alcaraz sorprende tutti e interrompe il suo lungo rapporto con lo storico allenatore Juan Carlos Ferrero, annunciando la separazione sui social dopo più di sette anni di collaborazione. Una scelta improvvisa che scuote il mondo del tennis, lasciando molti interrogativi sul futuro del campione spagnolo e sulla direzione che prenderà la sua carriera.

© Dayitalianews.com - Alcaraz a sorpresa licenzia lo storico allenatore Juan Carlos Ferrero. La reazione del coach dopo 7 anni insieme

ABBONATI A DAYITALIANEWS La separazione annunciata sui social. Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero si dicono addio dopo oltre sette anni di collaborazione. Una decisione storica, che segna la fine di un percorso capace di portare il tennista spagnolo al numero uno del ranking mondiale, con 24 titoli conquistati, tra cui sei tornei del Grande Slam. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social di Alcaraz, che ha parlato di una scelta condivisa e maturata insieme. Un cammino iniziato da bambino. “ È molto difficile per me scrivere questo messaggio ”, ha scritto Alcaraz, ricordando come il loro viaggio sia cominciato quando era ancora un bambino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: Alcaraz a sorpresa licenzia l’allenatore, addio a Juan Carlos Ferrero del numero 1 al mondo. La reazione del coach dopo 7 anni insieme

Leggi anche: Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero! Il numero 1 al mondo cambia allenatore

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Alcaraz a sorpresa licenzia l’allenatore, addio a Juan Carlos Ferrero del numero 1 al mondo. La reazione del coach dopo 7 anni insieme - Le strade del campione spagnolo e del suo storico allenatore si separano dopo un lunghissimo percorso fatto insieme. msn.com