Alcaraz a sorpresa licenzia l’allenatore addio a Juan Carlos Ferrero del numero 1 al mondo La reazione del coach dopo 7 anni insieme
In un sorprendente colpo di scena, Carlos Alcaraz decide di separarsi da Juan Carlos Ferrero, il suo fedele allenatore per sette anni. Un cambiamento importante che scuote il mondo del tennis, segnando la fine di un lungo percorso condiviso e l’inizio di una nuova fase per il giovane talento spagnolo. La decisione, ancora più inaspettata considerando il rapporto di successo tra i due, apre a molteplici interpretazioni e future sfide.
Dopo sette anni di lavoro fianco a fianco, Carlos Alcaraz e il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero hanno deciso di intraprendere strade diverse. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista spagnolo con un lungo post sui social, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. «È molto difficile per me scrivere questo post», ha esordito il campione di Murcia, spiegando come la decisione sarebbe stata presa di comune accordo. Un rapporto iniziato quando Alcaraz era poco più di un bambino e che, nel corso del tempo, si è trasformato in un percorso straordinario, capace di portarlo ai vertici del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Open.online
