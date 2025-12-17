Alberto Costa torna in Serie A? Sorpresa lo vuole Marotta all’Inter come vice Dumfries Tutti i dettagli

Alberto Costa potrebbe presto tornare in Serie A grazie all'interesse dell'Inter. La società nerazzurra, secondo quanto riportato, avrebbe messo nel mirino l'ex calciatore come possibile vice di Dumfries. Ecco tutti i dettagli sulla situazione e le ultime novità riguardanti il possibile ritorno del giocatore nel massimo campionato italiano.

sulla possibile operazione col Porto. L’ex terzino destro juventino Alberto Costa, classe 2003, dopo essere stato ceduto al Porto la scorsa estate come parte dell’operazione che ha portato Joao Mario in bianconero, potrebbe essere protagonista di un rapido ritorno in Serie A. Stando a quanto riportato da Il Giorno, il giovane portoghese è finito nella short list dell’ Inter. I nerazzurri, infatti, stanno cercando opportunità sul mercato di gennaio per rinforzare la rosa a stagione in corso e il profilo di Costa, che ha già avuto un’ esperienza in Italia se pur breve con la Juventus, sembra essere particolarmente gradito alla dirigenza interista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

