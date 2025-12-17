Alberi di cartone e regali per i bambini | il Natale solidale della DS Smith per l’Aou

Il Natale si avvicina e, anche quest'anno, DS Smith, azienda leader nell'imballaggio sostenibile, ha scelto di diffondere solidarietà. Il sito di Castelfranco Emilia ha donato alberi di cartone e giocattoli ai bambini ricoverati presso l'Aou, portando un messaggio di vicinanza e supporto alle famiglie durante le festività.

Un gesto di vicinanza e attenzione rivolto ai bambini ricoverati e alle loro famiglie: il sito produttivo di Castelfranco Emilia di Ds Smith, multinazionale leader nel settore dell'imballaggio sostenibile, ha effettuato una donazione di giocattoli e alberi di Natale in cartone al reparto di.

