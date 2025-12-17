Alatri InCanto – Settantacinquesimo
Il 20 dicembre alle 18:00, nella Chiesa dei Padri Scolopi di Alatri, si svolgerà il settantacinquesimo appuntamento di “InCanto”. Un evento che celebra la musica e la cultura, offrendo un momento di condivisione e spiritualità nel suggestivo scenario di Piazza Santa Maria Maggiore. Un’occasione da non perdere per immergersi in un’esperienza musicale unica nel cuore della città.
Sabato 20 dicembre alle ore 18:00 nella Chiesa dei Padri Scolopi in Piazza Santa Maria Maggiore ad Alatri si terrà “InCanto” – Settantacinquesimo.Un appuntamento speciale dedicato alla tradizione natalizia e popolare, con canti e letture interpretati da Aria di Casa Nostra.L’iniziativa celebra i. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Giornate Fai da record, in duemila a villa del Palco. Incanto del giardino rinato
Leggi anche: Cambio di alloggio ERP, nuove possibilità per assegnatari ad Alatri e Provincia
LAB NIGHT – 50° ANNIVERSARIO Istituto “Chimico” Sandro Pertini di Alatri Un pomeriggio speciale dedicato alla scienza, alla sperimentazione e alla scoperta! Venerdì 19 dicembre Dalle 17:00 alle 20:00 Chiesa dei Padri Scolopi – Piazza Santa M - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.